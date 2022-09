Kirchenmusikwoche in der Quirinusstadt : Kein erster Preis beim Orgel- und Gesangswettbewerb in Neuss

Neuss Es war der sechste Orgel- und Gesangswettbewerb, der in Neuss ausgeschrieben wurde. Vier Duos haben sich ins Finale gekämpft - warum es in diesem Jahr keinen ersten Preis gab und wer das Publikumsvoting gewonnen hat.

Seit 2012 schreibt die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Kirchenmusikwoche in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuss einen Wettbewerb in der Kategorie Duo Gesang und Orgel aus. So fand in diesem Jahr im Rahmen der 60. Kirchenmusikwoche der bereits sechste Wettbewerb statt. In zwei öffentlichen Wertungsrunden wurden musikalisches und technisches Können, Intonation und Stilsicherheit bewertet. Diese fanden zunächst in der Christuskirche an der Kleuker-Orgel (38 Register auf drei Manualen und Pedal) mit neun eingeladenen Duos statt, von denen es vier an die große Orgel in der Quirinusbasilika (86 Register auf vier Manualen und Pedal) in die Finalrunde schafften.

Die Jury, die mit den Professorinnen Mechthild Georg (Musikhochschule Köln), Michaela Krämer (Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf), Professor Stefan Palm (Rektor der Kirchenmusikhochschule der Diözese Rottenburg-Stuttgart), mit dem Neusser Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger sowie der Christuskirchenkantorin Katja Ulges-Stein (Vorsitz) und Münsterkantor Joachim Neugart prominent besetzt war, wollte nach langem Ringen keinen ersten Preis vergeben. Dafür wurden der zweite (1500 Euro) und dritte Preis (1000 Euro) gleich doppelt vergeben: Einen dritten Preis erhielten das Duo Lina Margaretha Wagner und Andreas Kaiser (die Sopranistin studiert in Düsseldorf, der Organist in Rottenburg) und Sarah Kuppinger mit Maximilian Jenkins (beide an der Musikhochschule Detmold). Ein zweiter Preis ging an die Duos Margareta Dudcaka und Jeroen Pijpers (beide am Konservatorium in Maastricht) sowie an Sarah Proske (Sopran) und Maja Vollstedt (beide Musikhochschule Lübeck). Alle Preise überreichte Michael Ziege, der Kulturausschussvorsitzende im Rat der Stadt Neuss. Die beiden Musikerinnen aus Lübeck gewannen auch mit deutlichem Abstand den Publikumspreis (500 Euro), über den die gut 60 Zuhörer der Finalrunde in der Quirinusbasilika abstimmen durften. Dabei mag ausschlaggebend gewesen sein, dass die Sopranistin Sarah Proske ihre sehr reife Leistung mit einer schlicht-schönen „Evening Hymn“ von Henry Purcell beschloss, Maja Vollstedt die Orgel in einem Werk aus „Poème pour Orgue“ von Thierry Escaich nicht nur virtuos spielte, sondern auch abwechslungsreich registrierte. Denn das Programm der Duos musste auch ein Orgelsolo beinhalten, im übrigen auf das Thema der Kirchenmusikwoche – in diesem Jahr „Signale der Hoffnung“ - abgestimmt sein. So war gleich zweimal das „Pie Jesu“, ein bedeutendes Werk voller Reinheit und lyrischer Sensitivität der französischen Komponistin Lili Boulanger, zu hören. Sie hat es 1918 in ihrem Todesjahr gleichsam als ihr eigenes Requiem geschrieben – gerade einmal 24 Jahre alt.