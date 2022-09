Neue Siedlung in Büttgen : Spielplatz im Wohnquartier Birkhofstraße vorgesehen

Im westlichen Bereich der Birkhofstraße entsteht ein neues Wohnquartier. Foto: Stadt Kaarst

Büttgen An der Birkhofstraße in Büttgen entsteht ein neues Wohnquartier, das in einen östlichen und einen westlichen Teil gesplittet ist. Ein fehlender Spielplatz wurde zunächst angemacht - in einer akutllen VOrlage wurde er berücksichtigt.

Zuletzt hatten die Mitglieder des Mehrgenerationen-Wohnprojektes „Cohousing Büttgen“ angemahnt, dass auf dem Plangebiet an der Birkhofstraße im westlichen Teil ein Spielplatz für die Kinder fehlen würde. In einer aktuellen Verwaltungsvorlage für den Jugendhilfeausschuss sieht es allerdings danach aus, als sei eine solche Spielfläche vorgesehen. Denn im nördlichen Bereich am westlichen Ende der Parkanlage werden offenbar Möglichkeiten für spielende Kinder vorgesehen. Der Raum am östlichen Ende ist begrenzt, zudem wird dort eine offene Rinne zur Entwässerung der Straße gezogen.

Dadurch können an dieser Stelle keine Spielgeräte hingestellt werden. Zwar liegt der westliche, 12x9 Meter große Kernbereich, der für einen Spielplatz vorgesehen ist, nahe der Benatekstraße sowie der inneren Erschließungsstraße des neuen Wohnquatiers, die Gefahren durch Autoverkehr werden von der Stadt aber als gering eingestuft, da die Benatekstraße am nördlichen Ende lediglich als Zufahrt zu Garagen genutzt werde und dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern gilt. Die Erschließungsstraße ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen.