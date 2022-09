Ratinger Geldinstitut : Sparkasse schließt zwei SB-Filialen in Ratingen

SB-Filialen der Sparkasse HRV werden geschlossen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ratingen In Ratingen sind die Standorte Bahnstraße (Mitte) und Breitscheid betroffen. In beiden Fällen befindet sich der Automat in einem Wohnhaus.