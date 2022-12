Adventssingen in Allerheiligen Rudelsingen in der Vorweihnachtszeit

Mehr als 140 Teilnehmer erfreuten sich am gemeinsamen Vorweihnachtssingen, das am Nachmittag des vierten Advents in Allerheiligen auf dem Parkplatz von Rewe stattfand. Vor allem junge Familien hatten sich – trotz Minusgraden und eisigem Wind – eingefunden, um mit Pfarrerin Anna Berkholz von der evangelischen Kirchengemeinde „Am Norfbach“ und Diakon Michael Linden von der katholischen Kirche in Neuss in ökumenischer Verbundenheit Geschichten zu hören, Lieder zu singen und auch einen Punsch zu genießen.