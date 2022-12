Katja-Ulges Stein über Kantorat Wenn Musik unter die Haut geht

Gesungen werden die jeweiligen Lieder in der Christuskirchengemeinde von rund 40 Chormitgliedern, bei der Reformationskirchengemeinde sind es 25 Personen. Der Kinderchor besteht aus rund 30 Schülern der ersten bis vierten Klasse. Dieser ist nach dem ersten Lockdown der Corona-Pandemie ins Leben gerufen worden. Er führt in diesem Jahr das Stück „Wenn zwei Engel streiten“ von Ralf Grössler als Kindermusical auf. Da es sehr modern sei, unterscheide es sich so von der klassischen Kirchenmusik. „Mit einem Kinderchor kann man Verschiedenes veranstalten, was ich sehr schön finde. Zudem bin ich sehr glücklich über die zahlreiche Teilnahme. Daran sieht man, dass die Kinder Spaß am Singen im Chor haben. Das ist nicht selbstverständlich, denn man sollte regelmäßig erscheinen und viel proben. Das kostet wiederum viel Zeit und Energie.“