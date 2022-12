Krankenhaus in Neuss Paul Kudlich gibt Leitung des „Etienne“ ab

Die mehr als 1000 Mitarbeiter des Johanna-Etienne-Krankenhaues bekommen einen neuen Chef: Zum 1. Januar wird Sebastian Baum Geschäftsführer des Akutkrankenhauses auf der Furth, das er bis auf weiteres gemeinsam mit dem ebenfalls zur St.-Augustinus-Gruppe gehörenden Krankenhaus Neuwerk in Mönchengladbach leiten wird. Außerdem wurde der diplomierte Kaufmann auf Bechluss des Aufsuchtsrates zum Geschäftsführer des medizinischen Versorgungszentrums am Johanna-Etienne-Krankenhaus ernannt. In beiden Funktionen folgt Baum auf den gebürtigen Franken Paul Kudlich, dessen „Deutschlandreise“ weiter geht. Der 44-Jährige, der am 1. August 2014 seinen ersten Arbeitstag im „Etienne“ hatte, wechselt als Hauptgeschäftsführer zum Knappschaftskrankenhaus Bottrop – wie von diesem auf Anfrage bestätigt wird.