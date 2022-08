Projekt von Frank Kurella : Neusser Schlager widmet sich Novesia

Neuss Der Neusser Frank Kurella hat einen Schlagersong mit Neusser Bezug veröffentlicht. „Das Lied ist nicht ganz ernst gemeint“, verrät er.

An Einfällen mangelt es dem Neusser Frank Kurella nicht. Vor einigen Jahren veröffentlichte er Krimis, die in der Quirinusstadt spielen und kürzlich ergatterte er als Laie eine Rolle im Rheinischen Landestheater. Dort spielte er in „Die Ratten“ den Dr. Kegel, ein kleinerer Part mit nur wenig Text. Und nun meldet der Neusser sich zurück – mit „Hobby Nummer 127“, wie er sagt. Kurella hat nämlich seinen ersten Schlagersong geschrieben und ihn passend zur Neusser Schützenfestzeit veröffentlicht. „Novesia“ heißt sein Lied, dessen Text nicht ganz ernst gemeint sein soll. Auf die Idee ist Kurella gekommen, als er Ende letztens Jahres in den Ruhestand gegangen ist und sich nicht mit einer „schnöden Mail“ verabschieden wollte. Kurella erarbeitete einen Rap. Nach den letzten beiden Rap-Videos sei er dann von seiner Familie darauf angesprochen wurden, ob sie sich Sorgen um ihn machen sollen, weil die Texte eher nachdenklich klangen. Daraufhin hat Kurella beschlossen, etwas Fröhliches hinterher zu schieben und hat sich der Schlagerrichtung zugewendet. „Zuerst wollte ich etwas zum Neusser Bürgerschützenfest machen“, erzählt der Neusser. Doch weil all das so oder so ähnlich schon viel besungen wurde, hat er sich entschieden einen „klassischen“ Schlager im „alten Stil“ zu machen. Dabei schwingt durchaus Ironie mit. Sein Lied handelt von einer unerfüllten Liebe, einem Mann, der einer Frau seine Gefühle gesteht, sie sich aber von ihm abwendet. Die Frau heißt, und so ist doch ein Schützenbezug da, Novesia und der Song trägt den Titel „Ich lieb Novesia.“ Auch ein Video hat Frank Kurella dazu in Neuss gedreht – und wurde von RLT-Schauspiel-Kollegin Katrin Hauptmann unterstützt, die kurzerhand in die Rolle der Novesia geschlüpft ist und ihren ungeliebten Verehrer den geschenkten Strauß Rosen um die Ohren schlägt. Immerhin heißt es in dem Text: „Ich lieb Novesia, ich kann nichts dafür, doch die Novesia schließt die Herzenstür, denn die Novesia flieht stets vor mir.“ Als Schlagersänger hat Kurella sich übrigens den Künstlernamen Franz-Peter König genannt – „König um eine Stufe unter Roland Kaiser zu stehen“, erklärt Kurella und lacht. Seinen Schlager hat er auf der Videoplattform Youtube hochgeladen. Auch wenn das Lied dort erst 551 Aufrufe hat, gibt es bereits erste Fans. „Gestern lief die 6-jährige Nachbarin durch den Garten und sang den Refrain lauthals“, erzählt Kurella: Der Vater habe daraufhin gesagt: „Ich bin den Ohrwurm gerade los und jetzt fängt sie an.’