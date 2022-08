„Die Zipfelbuben“ : „Olivia“ auf Platz eins der Ballermann-Radiocharts

Jüchen Die Schlagerband „Die Zipfelbuben“ mit dem Jüchener Dirk Ostermann stürmen weiter die Charts. Bei Spotify wurde das Lied mehr als zwölf Millionen mal gestreamt. Inzwischen tritt die Gruppe regelmäßig im „Bierkönig“ auf.

Einen Erfolg nach dem anderen haben „Die Zipfelbuben“ mit dem Jüchener Dirk Ostermann. Ihr Song „Olivia“ erstürmte jetzt in den Ballermann-Radio Charts Platz eins und schob sich damit auch vor „Layla“ von DJ Robin & Schürze. „Mega, da freut man sich“, sagt Ostermann. Anfang August bereits war „Olivia“ in den Deutschen Single-Charts auf Platz zwei gelandet. Inzwischen rangiert der Song dort auf Platz fünf, „wir sind damit immer noch unter den ,Top five’“, sagt der 46-Jährige. Und bei Spotify sei „Olivia“ inzwischen rund zwölf Millionen mal gestreamt worden.

Der Hit-Erfolg mache sich auch bei Konzert-Anfragen bemerkbar, „Das Telefon in der Booking-Agentur steht nicht still. Unser Terminkalender ist gerappelt voll.“ Neben etlichen Konzerten in Deutschland geht es jede Woche zum Auftritt in den „Bierkönig“ auf Mallorca.