Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss : „Tourismus-Boom“ nach der Corona-Flaute

Rhein-Kreis In den Rhein-Kreis Neuss kommen wieder mehr Urlauber und Geschäftsreisende. Doch die Branche hat weiterhin mit Personal-Knappheit zu kämpfen.

Zwar hätten derzeit viele Branchen mit dem Mangel an Fachleuten zu kämpfen, doch im Gastgewerbe falle die Suche nach qualifizierten Kräften besonders schwer. Das liege vor allem an den Arbeitsbedingungen, urteilt Hempel. So klagen im aktuellen Ausbildungsreport des DGB NRW 80 Prozent der angehenden Hotelfachleute und 60 Prozent der Azubis in der Küche, regelmäßig Überstunden machen zu müssen – ein Spitzenwert. „Wer im Gastgewerbe arbeitet, ist nicht nur spätabends oder am Wochenende im Einsatz. Die Beschäftigten erfahren oft auch erst am Vortag vom Chef, dass sie einspringen sollen. Zum Beispiel, weil sich die Wettervorhersage geändert hat und einen Run auf den Biergarten erwarten lässt. So kann aber niemand seinen Alltag planen – schon gar nicht, wer Kinder hat“, so Hempel. Nach Einschätzung der Gewerkschafterin ist ein erheblicher Teil der rund 6050 Menschen, die das Gastgewerbe im Rhein-Kreis laut Arbeitsagentur beschäftigt, von dieser „Arbeit auf Abruf“ betroffen.