Stabsstelle in Neuss : Integration wird Chefsache

Stabsstelle in Neuss

Neuss Bürgermeister Reiner Breuer stellte mit Deniz Elbir einen neuen Beauftragten vor. Er wird der neuen Stabsstelle „Diversität und Integration“ zugeordnet.

Weil Integration und Diversität bedeutende Handlungsfelder sind, hat Bürgermeister Reiner Breuer eine neue Stabsstelle eingerichtet, die ihm direkt zugeordnet ist. Das Thema wird damit also zur Chefsache. Damit möchte er auch die Bedeutung der Ansprüche der Bürger mit Migrationsgeschichte betonen. Nun hält der Bürgermeister den Begriff „Integration“ inzwischen für antiquiert. „Wir befinden uns in einer neuen Phase der Integration. Es geht um den gegenseitigen Respekt unterschiedlicher Kulturen und um die vollkommene Teilhabe an einer neuen deutschen Stadtgesellschaft“, sagt er.