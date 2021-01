Rheinland Klinikum Neuss : Erstmals kabellosen Mini-Herzschrittmacher eingesetzt

Neuss Medizinische Geräte werden immer kleiner, ohne dass sie weniger können. Den Beweis trat jetzt Oberarzt Ashalley Vardon-Odonkor an, der einer Patientin erstmals einen schnurlosen Mini-Herzschrittmacher einsetzte. Schon tags drauf konnte sie die Klinik verlassen.

Der Kardiologe, der im Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin am Standort Lukaskrankenhaus als Spezialist für Herzschrittmacher tätig ist, zählt die Vorteile für die Patienten auf. Da ist zum einen die geringe Größe: Wird ein „klassischer“ Schrittmacher in eine Gewebetasche unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt, wird die Kapsel direkt in der rechten Herzkammer verankert. Das Fehlen der Sonde schließt potentielle Nachteile wie mögliche Herzklappenentzündung oder eine Interaktion mit der Herzklappe aus. „Und wir können die Kardio-Kapsel minimal-invasiv einsetzen: mittels eines Katheters, den wir von der Leiste bis zum Herzen führen“, sagt er. Das bedeute eine wesentlich geringere Belastung für die Patienten.