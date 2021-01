Stadt Neuss kündigt Nachpflanzung an : 200 Quadratmeter große Waldfläche wird gerodet

Weckhoven Grund für die Fällungen im Bereich Erprather Straße/Reuschenberg sind Installationen von Regenklärbecken. Die Stadt kündigt jedoch bereits Nachpflanzungen an.

(jasi) An der Erprather Straße werden in diesem Jahr zwei sogenannte Niederschlagsbehandlungsanlagen gebaut, was auch einen Effekt auf Grünflächen haben wird. Ein Regenklärbecken wird auf Reuschenberger Seite gegenüber des ehemaligen Weckhovener Sportplatzes installiert, das andere Regenklärbecken im Wendehammerbereich der Erprather Straße in Weckhoven. Das teilte die Stadt jetzt mit. Der Bau der beiden Regenklärbecken ist laut Verwaltung nach aktueller Fassung des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) zur Einhaltung des Umweltschutzes notwendig.