Rainer Nahrendorf aus Neuss : Eine radelnde Liebeserklärung an die Eifel

Neuss Es hat 148 Seiten, ist seit Dezember vergangenen Jahres erhältlich und wird als das „Buch zum Corona-Fahrradboom“ angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, ist eine Art Liebeserklärung an eine besondere Region.

Dabei handelt es sich um Touren für Radler, die gerne vom Rad steigen, um Wildblumenwiesen zu bewundern oder um Burgen, mittelalterliche Stadtbefestigungen, Fachwerkdörfer, Römervillen und Museen zu besuchen. Denn: Das Radwanderbuch folgt den Römerspuren in der einst keltischen Eifel, lässt Teilnehmer mit Gruppen wie der Bitburger „Milites Bedenses“ marschieren und an Festen teilnehmen.

In den multimedialen Planer wurden zudem Musik, Videos und Informationen per QR-Codes und Weblinks integriert. Durch eine ausführliche technische Anleitung soll gewährleistet werden, dass nicht nur Internetprofis die Angebote voll nutzen können. Testen können Interessenten dies, indem sie die in den Buchvorschauen enthaltenen QR-Codes einscannen – vom Trierer Römerfest oder von den Liedern der Eifeler Mundartsängerin Sylvia Nels. Die technische Anleitung erklärt auch, wie Teilnehmer Wegekarten selbst erstellen und ausdrucken können, wenn ihnen die Beschreibungen nicht ausreichen. „Auf manchen gut ausgeschilderten Radwegen wie dem Enzradweg, dem Kosmosradweg oder dem Ahrradweg müssen Radler nur den Weg- und Richtungsweisern folgen“, erklären die Autoren. Viele der dargestellten Touren seien nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Bahn und dem Rad erreichbar. Die Rad- und Wanderbahnhöfe der Nordeifel machten einen stufenlosen Einstieg mit dem Fahrrad in die Züge möglich.