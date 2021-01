Natur- und Umweltschutz in Hückeswagen : Bei Erlensterz soll Jubiläumswald entstehen

Auf dieser gerodeten Fläche soll die Stadt nach dem Willen von Grünen, CDU und Die Partei einen Jubiläumswald einrichten. Foto: Jürgen Moll

Wiehagen Grüne und CDU beantragen in der nächsten Ratssitzung, ein gerodetes Waldstück dafür freizugeben.

Wie an mittlerweile vielen Stellen im Bergischen Land sieht es auch hier zwischen Drosselweg /Brunnenweg und der K 1 bei Erlensterz trostlos aus. Denn der Wald ist verschwunden – auf etwa 2000 Quadratmetern wurden Fichten gefällt, die durch die Trockenheit der vergangenen drei Jahre und den Borkenkäferbefall abgestorben waren. Doch schon bald könnte hier wieder ein Wald wachsen. Werden doch die Fraktionen der Grünen und der CDU in der nächsten Ratssitzung am 19. Januar beantragen, die Freifläche als Jubiläumswald auszuweisen. Ziel ist es, dass Hückeswagener (und auch Auswärtige) dort einen Baum als bleibende Erinnerung an ein besonderes Ereignis pflanzen.

In dem Brief an den Bürgermeister schreibt Grünen-Fraktionschef Egbert Sabelek: „Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen arbeitet bereits seit Monaten an der Ausrichtung eines Jubiläumswaldes zwecks Renaturierung geschädigter Waldflächen.“ So seien Hückeswagener Waldflächen durch Monokulturen, extreme Trockenheit und den Borkenkäfer stark beeinträchtigt worden bis hin zur völligen Abholzung. Den Ortsverbänden der Grünen, der CDU und der Satirepartei Die Partei schwebt nun vor, dieses Waldstück als Jubiläumswald auszurichten. Damit könnten sich die Hückeswagener selbst einbringen, „indem sie einen Baum auf eigene Kosten pflanzen, diesen hegen und pflegen bzw. wachsen sehen“. Anlässe, um einen solchen Baum zu pflanzen, gibt es viele – beispielsweise die Hochzeit, die Geburt eines Kindes oder ein runder Geburtstag.

Die Aufforstung mit Solitärbäumen und die Schaffung von Kleinstrukturen, wie Hecken, Sträucher und Totholzstapeln für Insekten und Kleintiere, soll koordiniert werden. „Zusätzlich sollen Nistkästen für Vögel und Waldbewohner, wie zum Beispiel den Siebenschläfer, aufgehängt werden“, heißt es in dem Antrag. Die Pflanzaktionen im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres würden selbstverständlich in enger Absprache mit fachkundigen Baumschulen, dem Revierförster und in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund erfolgen.