Puppentheater in Neuss : Lust und Frust bei „Fifty Shades of Gretel“

Neuss Das Puppenspiel für Erwachsene lockt hinter die Kulissen der Bühne. Die Handlung ist turbulent, es geht um Sex beim Puppenpersonal. Die Botschaft des Stücks ist so schlicht wie ein Puppenspiel nun mal sein soll: Schuster, bleib bei deinem Leisten.

Die Abendveranstaltung des Neusser Kulturgartens an der Rennbahn fand am heißen Samstagabend nicht im Freien sondern im Globe-Theater statt. Das überraschte manche Besucher, war aber der Technik für ein Puppenspiel geschuldet. Immerhin konnte man so mal wieder richtige Theaterluft schnuppern, natürlich streng auf Abstand. Und es gab sogar ein paar Häppchen Shakespeare. In dem Stück „Fifty Shades of Gretel – Hinter den Kulissen einer Puppenbühne“ träumt Seppl von einer Karriere als ernsthafter Darsteller. „Ich will auf die Burg“ ruft er gleich zu Beginn, meint damit das Wiener Burgtheater, um in der Folge ziemlich tapsig einige Verse des englischen Dramatikers zu deklamieren. Und Goethe gleich dazu.