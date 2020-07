Feuerwehr in Neuss : Brennendes Kampfmittel in Grundstückseinfahrt gefunden

Brennendes Kampfmittel in Grundstückseinfahrt gefunden

Feuerwehr in Neuss

Neuss In einer Grundstückseinfahrt wurde ein Gegenstand gefunden, an dem sich immer wieder Flammen und Rauch bildeten. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen „Schutt“ um ein Kampfmittel mit Restphosphor-Anhaftungen handelt.

Schon vor zwei Tagen wurde bei Bauarbeiten an der Wehler Dorfstraße in Speck-Wehl ein Gegenstand gefunden, der zunächst an ein Rohr erinnerte. Das berichtet der Neusser Feuerwehr-Sprecher Christian Franke. „Es wurde allerdings zunächst für Schutt gehalten und beiseite gelegt“, sagt er.