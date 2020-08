Nachruf auf Rudolf Küppers aus Neuss : Ein kunstsinniger Architekt

Rudolf Küppers ist 89-jährig gestorben. Er hinterlässt in Neuss etliche Spuren. Nicht nur im Stadtbild, sondern auch im Kulturleben. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Rudolf Küppers, ein Architekt mit einem großen Sinn für die Kunst, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. In der Stadt Neuss hat er viele Spuren hinterlassen.

Wie sähe es in Neuss wohl aus, wenn er sich als Architekt, kunstinteressierter und heimatverbundener Mensch nicht gekümmert hätte? Mit dieser Frage hat die NGZ vor rund neun Jahren die Laudatio zum 80. Geburtstag von Rudolf Küppers begonnen. Die Antwort ergab sich von selbst: Rudolf Küppers hat sich ja gekümmert. Der Architekt mit einem großen Sinn für die Kunst ist nun im Alter von 89 Jahren gestorben.

Küppers hätte genauso gut auch Künstler werden können. Der Sohn des 1990 gestorbenen Malers Wilhelm Küppers hatte nicht nur das Werk des Vaters immer hochgehalten, sondern in jungen Jahren selbst überlegt, ihm nachzufolgen. Als Student hat er noch aquarelliert und gezeichnet (beides war auch die Jahre danach seine große Leidenschaft), kurzzeitig hatte er sogar überlegt, Entsprechendes zu studieren, aber letzten Endes wurde es dann doch die Architektur, die er zum Beruf machte.

Doch in all seinen Entwürfen kann man seine Liebe zur Kunst erkennen. Da passte es natürlich, dass er mit seiner Frau Elke eine Künstlerin geheiratet hat. Eine Schauspielerin, die er, wie er mal erzählt hat, zum ersten Mal auf der Bühne des in Neuss längst legendären Kellertheaters gesehen hatte. 1969 haben die beiden geheiratet