Standort für Neuss gesichert : Das Ausbildungszentrum Metall und Elektro bleibt bestehen

Neuss Das Krefelder Bildungszentrum Metall und Elektro Kammen übernimmt den Standort an der Stadtgrenze zwischen Neuss und Düsseldorf. Alle Mitarbeiter werden übernommen.

Das viele Jahre von dem Stahlkonzern Schmolz und Bickenbach an der Stadtgrenze zwischen Neuss und Düsseldorf betriebene Ausbildungszentrum der Metall- und Elektroindustrie bleibt bestehen. Rund 60 Unternehmen der Branchen aus Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss waren geschockt, als sie Anfang Juni die Nachricht erhielten, dass das Zentrum zum Ende des Jahres schließt. Aktuell werden dort 156 Azubis im Verbund ausgebildet. Dank der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein löst sich der Schock in eine neue Perspektive mit guter Zukunft auf. Bereits zum 1. Oktober 2020 wird das Krefelder „Bildungszentrum Metall und Elektro Kammen“ das Neuss-Düsseldorfer Ausbildungszentrum übernehmen.

Während die in diesem Jahr geschlossenen Ausbildungsverträge im IHK-Bezirk um 20,7 Prozent geringer ausfielen als 2019, nahm zugleich die Nachfrage nach Auszubildenden im Metall- und Elektroberuf zu. Heinz-Friedrich Kammen (70), Geschäftsführer des gleichnamigen Metall- und Elektrobildungszentrums in Krefeld, hatte nur vier Wochen Zeit, nach Besichtigung des hiesigen Zentrums die Verhandlungen zu führen. „Dennoch war das kein Schritt ins Ungewisse“, sagt er, „denn die Ausbildung hier hat einen exzellenten Ruf.“ Und: „Wir hatten schon lange vor, in Neuss-Düsseldorf in Bildung zu investieren.“ Das Ausbildungszentrum ist 1000 Quadratmeter groß. Zugleich hat Kammen eine Option über weitere 1600 Quadratmeter erhalten. Er will künfitg auch die Fort- und Weiterbildung von Facharbeitern fördern.