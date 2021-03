Der neue Düsseldorf-Thriller : Blut, Koks, Schweiß und Tränen

Der Bestsellerautor aus Düsseldorf: Horst Eckert. Foto: K. Wewer/Kathie Wewer

Düsseldorf Bestsellerautor Horst Eckert hat einen neuen Polizei-Thriller aus Düsseldorf geschrieben: In „Die Stunde der Wut“ verwebt er in 112 aktionsreichen Kurzkapiteln die Handlungsstränge des Romans.

Zwei Kriminalisten auf der gefährlichen Suche nach der Wahrheit. Eine Frau und ein Mann, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Als Kriminialrätin leitet Melia Adan am Düsseldorfer Jürgensplatz die Kriminalinspektion 1 „Gewaltverbrechen“. Für Tötungsdelikte zuständig ist der Erste Kriminalhauptkommissar Vincent Veih. Beiden hat Horst Eckert bereits in seinem Vorgänger-Roman ein nicht alltägliches Personenprofil mitgegeben. Auch sonst greift die Handlung des neuen Thrillers „Die Stunde der Wut“ auf Ermittlungen aus „Im Namen der Lüge“ zurück.

Melia ist eine „Person of Colour“. Ihre Mutter stammt aus Somalia, und eine hässliche Säurenarbe an ihrem Hals verrät, dass man mit dieser Herkunft auch heute noch nicht überall sicher leben kann. Hingegen trägt Vincent Veihs Mutter Brigitte eine ganz andere Problemgeschichte mit sich herum. Als ehemalige linksextreme Terroristin hat sie der Gewalt bis heute nicht abgeschworen. Um ihre Mütter zu schützen, nehmen Vincent und Melia bei ihrer Wahrheitssuche kleinere Umwege in Kauf.

Info Träger des renommierten Friedrich-Glauser-Preises Der Autor Horst Eckert, 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren, lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Seit seinem Romandebüt 1995 mit „Annas Erbe“ hat er zahlreiche Polizeithriller veröffentlicht und dafür Preise gewonnen. Unter anderem den renommierten Friedrich-Glauser-Preis. Eckerts Romane wurden auch in andere Sprachen übersetzt. Das neue Buch Die Stunde der Wut, 445 Seiten, Verlag Heyne, 12,99 Euro

Das allerdings muss der Leser noch nicht wissen, wenn bereits im ersten Kapitel ein Mord geschieht. Opfer ist die neunzehnjährige Klara Dorau. Deren Familie wird die Handlung von Eckerts neuem Meister-Coup auf vielschichtige Weise bestimmen. Schnell fühlt man sich hineingezogen in eine temporeiche Handlung um Drogengeschäfte, Mietwucher und politische Intrigen. Und in die nur selten konfliktfreie Zusammenarbeit der Kommissariate für Menschenhandel, Fahndung und Staatsschutz. Hierbei tritt Tessa Schramm in Aktion, Leiterin der Abteilung Rauschgift, privat aber in ziemlich undurchsichtige Geschäfte verstrickt.

Bald fließt neues Blut, es gibt Messerstiche und tödliche Kugeln. Vor der Zentrale des schwerreichen Immobilien-Tycoons Hartmut Osterkamp werden ein paar Dutzend Autos abgefackelt. Osterkamp ist wenig amüsiert, stellt aber gleich seinen Bentley an ungeschützter Flanke für neuen Vandalismus zur Verfügung. Was nur wenige Eingeweihte wissen: die derart provozierte mediale Aufregung um linke Weltverbesserer soll ihn als Teil eines viel größeren Plans bis nach Berlin bekannt machen. Hierfür hat er sich schon seit längerem mit Tristan Bovert, dem skrupellosen Chef des NRW-Verfassungsschutzes zusammengetan. Boverts allgegenwärtigen Spitzeln ist sogar die mögliche Kanzlerkandidatin ins erpresserische Netz gegangen. Das alles, eingepackt in rechtsradikale Verschwörungstheorien, verspricht nichts Gutes.

In 112 aktionsreichen Kurzkapiteln verwebt der Friedrich-Glauser-Preisträger Horst Eckert seine Handlungsstränge. Als hilfreicher Navigator, erweist sich hierbei auch ein Organigramm des Düsseldorfer Polizeipräsidiums. Der Autor ist am dortigen Jürgensplatz ein guter Bekannter. Er weiß Bescheid über Beförderungsquerelen, die Überschreitung von Befugnissen und weitere Ärgernisse, vor allem aber über die abartigen Arbeitszeiten, die ein Familienleben unmöglich machen. Eckerts Düsseldorf, das sind die chic begrünten Wohnviertel im Norden, das ist die smarte Ausgehmeile Innenhafen, das sind aber auch schmutzige Gegenden der Landeshauptstadt, „voller Schweiß und Tränen, die der Überlebenskampf für einen großen Teil der Bevölkerung mit sich bringt.“