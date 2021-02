Appartements für wohnungslose Frauen in Neuss : Eltern kritisieren SkF-Projekt Dunantstraße

Neuss Der Sozialverband katholischer Frauen (SkF) will neben einer Kita Appartements für wohnungslose Frauen bauen und betreiben. Der Elternbeirat äußert Sorgen.

In einer Stellungnahme, die der Elternbeirat der betroffenen Kita erbeten und am Dienstag bekommen hat, klingt das noch etwas anders. Die Suche nach Standortalternativen sei „trotz intensiver Bemühungen ergebnislos“ geblieben und deswegen ein Bau an der Dunantstraße ins Auge gefasst worden, heißt es in dem Schreiben. „Dass der Standort nicht perfekt ist, wissen wir auch“, gibt Röskens auf Nachfrage zu, doch eine Unvereinbarkeit von Kita und Appartements für wohnungslose Frauen kann er auch nicht erkennen. „Wir wollen das Angebot machen“, sagt Röskens, auch weil die Stadt ihrerseits einen großen Bedarf sieht und die sechs Appartements lieber heute als morgen belegen will.