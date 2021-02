Initiative in Düsseldorf : Sinnstifter werben bei Jugendlichen für den Erzieher-Beruf

Düsseldorf Katholische Träger wollen mit dem Projekt „Sinnstifter“ Interesse am Beruf wecken. Denn in Jugendeinrichtungen und Kitas wird das Personal knapp.

Der Bedarf an Kita-Betreuungsplätzen wächst kontinuierlich. Das haben auch die Träger zahlreicher katholischer Einrichtungen in Düsseldorf registriert. „Besonders beim U3-Bereich ist absehbar, dass er in den nächsten Jahren größer wird“, erklärt Klaus Kehrbusch vom Verein Flingern mobil, der mehrere Kitas und Jugendeinrichtungen betreibt. Noch sei der Personalschlüssel ausreichend. „Aber wir haben keine Reserven.“ Es fehlt am Nachwuchs.