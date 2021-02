Monheim Kita-Bedarfsplanung : Stadt plant mehrsprachige Kita am Düsselweg

Nicht nur am Düsselweg und am Monbagsee entstehen neue Kitas, sondern auch in dem Neubaugebiet an der Europaallee in Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Betreuungsquote für U3-Kinder liegt in Monheim mit 49 Prozent über dem Landesdurchschnitt von 29,2 Prozent. Avisiert sind 70 Prozent.

Übergangslösungen: Vor Jahren hatte sich die Stadt das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2023/24 eine Betreuungsquote von 70 Prozent bei den U-3-Kindern zu erreichen. Dazu müssten aber die sechs im Bau oder in der Planung befindlichen Kindertagesstätten fertig sein. Im Frühjahr 2022 sollen zwar die Kitas am Düsselweg und Am Monbagsee in Betrieb genommen werden, jedoch noch bis ins Kitajahr 2024/5 wird sich die Stadt mit zahlreichen Übergangslösungen behelfen müssen. Derzeit sind acht Gruppen zusätzlich in den städtischen Kitas Max & Moritz und Schwalbennest und in der ehemaligen katholischen Kita Krummstraße sowie in der ehemaligen Modul-Kita der Baumberger Pänz an der Linzer Straße (3) untergebracht. „Die Kitas sind so großzügig gebaut, dass der LVR uns die Betriebsgenehmigung erteilt hat“, sagt Gerlinde Knisel-Scheuring, Abteilungsleiterin Frühkindliche Bildung. Und die noch 2013 wegen Feuchtigkeitsschäden als nicht mehr zumutbar geltenden Räume an der Krummstraße habe man umfassend renoviert. Eine weitere Gruppe muss nun wegen fehlender Kita-Plätze in der Kita Weltenbummler Unterschlupf finden. „Bisher konnten wir so jeder Familie ein Angebot machen“, so Knisel-Scheuring. Um den Eltern und Erzieherinnen auch eine Perspektive eröffnen zu können, sollen die fünf Monheimer Übergangsgruppen einmal in die Kita Im Pfingsterfeld übergeleitet werden (2023/24), die Baumberger in die Kita Kirberger Hof (2024/25).