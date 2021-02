Vorläufige Festnahme in Neuss : Knapp 800 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt

Neuss Weil sein Auto überladen wirkte, haben Polizeibeamte einen Fahrer an der Bockholtstraße angehalten. Im Wagen fanden sie 792 Dosen unversteuerten Tabak in gefälschten Markenverpackungen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Der Wagen mit dänischem Kennzeichen geriet am Mittwochabend vergangener Woche in den Fokus einer Zivilstreife. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Das Fahrzeug wirkte überladen, so dass die Beamten den Fahrer an der Bockholtstraße in Neuss anhielten und kontrollierten. Bei der Kontrolle fanden die Ordnungshüter insgesamt 792 Dosen á 1 Kilogramm unversteuertem Wasserpfeifentabak in gefälschten Markenverpackungen.