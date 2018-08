27. Räuber-Abend der Brauerei Frankenheim in Neuss

Räuber-Abend in Neuss

Neuss „Die Räuber sind los“: Zum inzwischen 27. Mal beendet die Mundart-, Heimat- und Kult-Band ihre Sommerpause mit dem „Räuber-Abend“ am Donnerstag.

Präsentiert wird der Räuber-Abend einmal mehr von der Düsseldorfer Brauerei Frankenheim und dem Brauereiausschank Vogthaus, so dass der Eintritt wieder frei ist. „Mundart- und Brauchtums-Events wie den Räuber-Abend unterstützen wir seit Jahren“, erklärt Frankenheim-Geschäftsleiter Ulrich Amedick, der gerade auch erst den Kooperationsvertrag mit dem Neusser Bürger-Schützen-Verein bis 2024 verlängert hat. Auch mit dem Räuber-Abend unterstreiche die Brauerei Kontinuität. „Gerade in der schnelllebigen Zeit von heute gilt es, die traditionellen Werte der Region zu erhalten und zu pflegen“, sagt Amedick.

Das Angebot Erstmals hat der Brauereiausschank Vogthaus einen Extra-Service angeboten. Man konnte einen Tisch für zehn Personen mit besonders guter Sicht auf die Bühne reservieren, und ein Paket dazu buchen, zu dem ein Zehn-Liter-Fass Frankenheim-Alt und eine Brauhaus-Snackplatte gehören. Details dazu können mit einer Mail an vogthaus-neuss@t-online.de abgefragt werden.

Das Event Einlass zum Räuber-Abend ist am Donnerstag ab 17 Uhr. Dann beginnt auch der Ausschank. Das Konzert startet um 19 Uhr. Die Band „De Räuber“ kündigt an, zwei Stunden auf der Bühne zu stehen.

Auf der Bühne stehen am Donnerstagabend Frontmann Torben Klein, Keyboarder Kurt Feller, Schlagzeuger Wolfgang Bachem, Andreas „Schrader“ Dorn und Jürgen „Geppie“ Gebhart. Räuber-Gründer und Ur-Frontmann Karl-Heinz „Kalla“ Brand wird bestenfalls im Publikum zu finden sein. Er hatte mit dem Räuber-Abend 2017 seinen Abschied von der Bühne genommen.

„Dieses Konzert gibt es schon so lange wie die Band“, sagt Räuber-Manager Michael Brand – nämlich seit 1991. Ihr 27. Räuber-Abend ist Teil der aktuellen „Für die Iwigkeit“-Tour, aber die Band verspricht für Neuss ein „Super-Sonder-Sommer-Programm zum Mitschunkeln, Tanzen und Mitsingen“. Etwa 25 Songs wollen die Musiker präsentieren, darunter Klassiker aber auch Titel, die sie noch nie in der Öffentlichkeit gespielt haben. Sie sollen einen Vorgeschmack auf das neue Räuber-Album geben, das im Herbst erscheinen soll. Mit Blick auf das neue Album spricht Brand von insgesamt zwölf neuen Songs. „Es ist das erste Album in der neuen Band-Formation“, sagt der Manager, der auch einen neuen Sound heraushört: etwas dynamischer, frecher – und „poppiger“.⇥