Erneut ein schwer verletzter Motorradfahrer in Neuss

Neuss Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 76-jährige Düsseldorferin um 13.35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gielenstraße aus Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

Als sie in den Kreuzungsbereich zur Rheydter Straße eingefahren war, kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der Rheydter Straße unterwegs war.

Der Korschenbroicher kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Polizeibeamte sperrten den Kreuzungsbereich für circa eineinhalb Stunden zur Unfallaufnahme.

Es ist bereits der zweite Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer binnen weniger Tage. Erst am Montag musste ein 27 Jahre alter Neusser in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Jagenbergstraße übersah er einen Van und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.