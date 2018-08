Bahnhofunterführung Further Straße ist mit Vogelkot bedeckt.

Neuss Noch immer ist die Bahnhofsunterführung Further Straße großflächig mit Vogelkot bedeckt. Dabei verkauft die Stadt die drei aufgestellten Taubenhäuser als Erfolg. Doch auch die Bahn muss reagieren, damit sich die Situation verbessert.

Im Roman „Die unendliche Geschichte“ fliegen die Protagonisten Atréju und Bastian auf dem Rücken eines Glücksdrachen durch die Lüfte. Würde sich die Story in Neuss zutragen, dann wären Atréju und Bastian wohl auf dem Rücken von Tauben unterwegs. Denn das Problem mit den unbeliebten Vögeln entwickelt sich in der Quirinus-Stadt langsam, aber sicher ebenfalls zur „unendlichen Geschichte“.

Für exakt 15.619,45 Euro ließ die Stadt jüngst drei Taubenhäuser aufstellen: im Rathaus, am Hafen (im Bereich des Hafenbeckens 1) und am Hauptbahnhof in Höhe der Gleistrasse. Sogar eine städtische Taubenbeauftragte gibt es mittlerweile. Das Fazit der Stadt: „Nach den bisherigen Erfahrungen zeichnet sich ab, dass durch die Errichtung der Taubenhäuser in Verbindung mit den flankierenden Maßnahmen in deren näheren Umgebung eine deutliche Verminderung des Taubenbestandes erreicht werden kann.“ Auch am Bahnhof sei bereits eine Reduzierung der Taubenpopulation festzustellen.