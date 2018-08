Schützenkönig Bernd Lange in Grimlinghausen inthronisiert

Grimlinghausen Wenn beim Stechschritt die Stiefel auf den Dielenboden eines Festzeltes knallen, ist das vielleicht mal ein besonderes Erlebnis. Auch für einen Schützenkönig. Doch zur Regel soll es nicht werden, betont Peter Möller, Vorstandsmitglied der Grimlinghauser Bürgerschützen.

Großen Anteil daran hatte das Schützenkönigspaar Stefan und Eva-Maria Küppers, für die der Jubel aber am Dienstagabend ein Ende hatte. Präsident Däubener musste beide nach einem schönen Königsjahr verabschieden, denn mit Bernd und Angelika Lange wurde ein neues Königspaar gekrönt. Lange, der sich einen Wettkampf an der Vogelstange gewünscht hatte – was Oberst Rainer Ott herausforderte, ebenfalls zu schießen – hatte sich am Montagabend mit dem 51. Schuss die Königswürde gesichert. Bei ihrer Krönung zeigten beide Freude pur, während viele im Zelt meinten, bei den scheidenden Majestäten neben Wehmut auch ein wenig Erleichterung erkennen zu können.