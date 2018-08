Sparkasse Neuss zeigt Sonderausstellung zum Schützenfest

Jubiläum des Tambourcorps „In Treue fest“ : Ausstellung in Neuss ehrt alle Spielleute

Das Tambourcorps wählte Wilfried Küfen (2.v.l.) als Motiv des Schützenposters, das im Beisein von Komitee und Königspaar vorgestellt wurde. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss In der Sparkasse wurden das TC „In Treue fest“ fest gefeiert – und Namen gehandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Das Foyer der Sparkasse an der Michaelstraße – am Mittwochabend war es eine Nachrichtenbörse. Hoch gehandelt: die Namen möglicher Königsbewerber. Nach Jochem Kirschbaum vom Schützenlustzug „Schwemmböxges“ machte bei der Eröffnung der Sonderausstellung zum Schützenfest auch Jochen Schoth vom Schützenlustzug „Alttrüscher“ seine Kandidatur öffentlich. Schützenpräsident Martin Flecken bestätigte am Rande einen dritten Bewerber aus der Gilde, der seinen Namen erst beim Majorsehrenabend des Korps öffentlich machen will.

Das war spannend aber nur Beiwerk zu einem Abend, der ganz im Zeichen eines besonderen Jubilars stand: dem Tambourcorps „In Treue fest“. 50 Jahre wird diese Kapelle unter dem Kommando von Stefan Meier, die allein Thema der Sonderausstellung ist und auch NGZ-Karikaturist Wilfried Küfen als Motiv für sein Sparkassen-Schützenposter dient. Sogar die Gesichter einzelner Spielleute seien zu erkennen, sagte der Vorsitzende Michael Prinzhorn, der das Bild an einem besonderen Platz aufhängen will – seinem Partykeller, einem Biotop für Feiertiere.

Die Ausstellung mit dem sprechenden Titel „Trommelwirbel in der Stadt“ widme die Sparkasse dem Korps, so Sparkassenchef Michael Schmuck, weil es besonderen Anteil daran hat, dass das Neusser Schützenfest „einer royalen Hochzeit in nichts nachsteht“. Eine Wahl, die Herbert Geyr, Ehrenmajor der Schützenlust, dem Heimatkorps des TC „In Treue fest“ auch aus einem anderen Grund nur gutheißen kann. Das Neusser Regiment habe durch ein Instrument besonders viele Mitglieder gewonnen, sagte er. „Dem Trömmelsche“. „Mit Marschmusik wird der Mann zum Kinde.“



zurück

weiter

In den Vitrinen der Ausstellung zeigt dieser Musikzug, der in den ersten Jahren vor allem im Karneval unterwegs war, was ihm wertvoll ist. Manches davon aber wird er noch vor Kirmes wieder einsammeln: Die Lyra und den Wimpel, den die Schützenlust Holzheim den Musikern gestiftet hat, den Paradehelm des Tambourmajors und natürlich auch den Orden der Zugsau – den Michael Prinzhorn also nur für die Dauer der Präsentation los ist.