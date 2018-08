Neuss: Kinder basteln Objekte aus Metall.

Neuss Das Schützenmuseum bietet eine Metallwerkstatt an.

Lina ist ein richtiges „Nüsser Röske“. Das sagt die 13 Jahre alte Schülerin selber. Und daher kommt auf ihren Orden auch eine dicke Rose. Doch bevor es so weit ist, hat Lina noch einiges an handwerklicher Arbeit vor sich. Sie ist eins von sechs „Ferienkindern“, die im kühlen Keller des Schützenmuseums unter dicken Mauern an einem Ferienangebot teilnehmen, der Metallwerkstatt.

Geleitet wird die von der Mönchengladbacherin Susanne Gersak, die in großformatigen Bildern aus Metall Kunstwerke herstellt. Kurse gibt sie auch in Schulen und Kitas. Oder kommt mit ihren Utensilien zu Kindergeburtstagen. Das Neusser Schützenmuseum ist natürlich ein Ort, der einen schnell inspiriert. Daher hat Gersak mit den Mädchen und Jungen erst einmal einen Rundgang durch die Etagen der Einrichtung gemacht. Doch Lina, das „Nüsser Röske“, wusste schon vorher, dass sie sich einen kleinen ganz individuellen Orden basteln wird. Wiebke (11) dagegen hat einen kleinen Kielfisch aus Alublech vor sich liegen, und der zehn Jahre alte Justus ein Pferd. Die Schablonen dafür hatte Susanne Gersak mitgebracht.

Die „Rohlinge“, die die jungen Handwerker ausgeschnitten haben, müssen gefeilt werden, damit sich niemand an irgendwelchen Kanten verletzen kann. Dazu kommen sie in einen Schraubstock. Den am Arbeitstisch zu befestigen, ist gar nicht so leicht. Und auch das Feilen will geübt sein. Rtsch-rtsch hallt es im Keller, wenn die Feile über das Metall gleitet. Ganz schön anstrengend findet Janne (11), die – vielleicht durch das bevorstehende Schützenfest inspiriert – eine Zielscheibe herstellen will. Die glatten und abgerundeten Metallobjekte werden schließlich verziert mit Steinen, Bändern oder eben einer dicken Rose.