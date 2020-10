Spielvereinigung Rheurdt- Schaephuysen 2014 : Im November soll der Kunstrasenplatz eingeweiht werden

Der Kunstrasenplatz ist in Vorbereitung. Die Elastikschicht ist komplett aufgetragen. Foto: Spvvg

Rheurdt Der Ascheplatz auf dem Sportplatz am Mühlenberg wird aktuell zu einem modernen Kunstrasenplatz umgewandelt. Die SpVgg kommt gut voran, bald kann der Kunstrasen verlegt werden.

Es geht weiter voran mit dem Bau des Kunstrasenplatzes der Spielvereinigung (SpVgg) Rheurdt-Schaephuysen an der Rheurdter Platzanlage am Nikolausweg. „Mittlerweile ist die Elastikschicht, die als Untergrund für den Kunstrasen dient, komplett aufgetragen“, freut sich Jürgen Wienes, Vorsitzender der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen. Die Pflasterarbeiten seien bis auf ein paar wenige Restarbeiten abgeschlossen, die Arbeiten am Zaun ebenfalls. Die Flutlichtmasten stehen und müssen nur noch angeschlossen werden. Der Kunstrasenplatz wird schwimmend auf die Elastikschicht verlegt, die Bahnen werden untereinander verlegt. Die anschließende Fixierung erfolgt durch Sand – 20 Kilogramm pro Quadratmeter.