Wichtige Hinweise durch TV-Show : Verdächtiger nach Mord von 1996 gefasst

Die Polizei will am Mittwoch über den Fall informieren. Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheurdt/Aachen 1996 wird am Rand einer Kiesgrube eine Leiche gefunden. Die Polizei steht lange vor einem Rätsel. Doch nach einer TV-Show kommt Bewegung in den Fall. Nun sitzt ein Verdächtiger in U-Haft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei berichtet am Mittwoch (13.30) in Aachen über die spektakuläre Entwicklung in einem seit fast 24 Jahre lang ungeklärten Mordfall: Seit der vergangenen Woche sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Die Polizei will über den Ermittlungsstand informieren. Erst vor einem Monat war die Identität des viele Jahre unbekannten Toten bekannt geworden. Die Leiche des 43 Jahre alten Mannes aus Würselen bei Aachen war im Dezember 1996 etwa 100 Kilometer entfernt bei Rheurdt im Kreis Kleve entdeckt worden - an einer Kiesgrube.

Nachdem der Fall im vorigen Jahr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gezeigt worden war, hatte ein Zuschauer den entscheidenden Hinweis auf die Identität des Opfers gegeben. Neue Hinweise hätten letztlich zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt, erklärte die Aachener Staatsanwaltschaft.

Die nackte Leiche des mit vielen Schlägen Ermordeten war am 8. Dezember 1996 entdeckt worden. Der Mann, ein geschiedener Vater zweier Kinder, war nie vermisst gemeldet worden. Laut Polizei nahm die Familie an, dass er sich wegen seiner Schulden abgesetzt hatte.

(dpa/th)