Norbert Stephan stellt sein neues Fotobuch vor : Eine Fotoreise durch die Jahreszeiten in Neukirchen-Vluyn

Eine Fotoreise durch die Jahreszeiten in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Neukirchen-Vluyner Norbert Stephan stellt sein neues Fotobuch vor. Erhältlich ist es ab dem 9. Oktober. Es zeigt die landschaftliche Schönheit Neukirchen-Vluyns.

Norbert Stephan, vielen Menschen seit langer Zeit bekannt durch die Fotos, die er von seiner Heimatstadt und dem Niederrhein schießt, stellt einen neuen Bildband vor: „Neukirchen-Vluyn im Wandel der Jahreszeiten“ heißt er und erscheint in diesen Tagen. „Ich zeige einfach gerne, wie schön es bei uns ist, wenn man sich die Zeit nimmt, hinzusehen!“ sagt Stephan.

Mit der Kamera hinsehen, das tut der heute 77-jährige schon seit rund fünf Jahrzehnten. Eines der Fotos im Buch hat tatsächlich etwa dieses Alter – eine Szene am längst geschlossenen Strandbad Schultes Kull. „Das ist damals auf meiner Sechs-mal-sechs-Rollfilm-Kamera in Schwarz-Weiß entstanden“, erzählt Stephan. Vieles hat er damals noch selbst entwickelt und abgezogen. Später stieg Stephan auf Farbdias um. Nicht selten zeigte er seine Fotos vor Publikum – beispielsweise auf Diaschauen in den Kirchen oder der Vluyner Altenheimat.