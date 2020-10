Sport in Wermelskirchen : Der SSV Dhünn kickt jetzt auch auf Kunstrasen

Funktionäre, Unterstützer, Sponsoren und Stadtvertreter spielten sich auf dem neuen Kunstrasenplatz die ersten Bälle zu: (v.l., stehend) Tanja Dehnen, Frank Jäger, Rainer Jahnke, Stefan Görnert, Stefan Eckstein, Michael Hilverkus, Michael Weiden und Michael Böge sowie hockend Sven Jäger, Björn Merklinghaus, Remo Pleuser und Dirk Prothmann. Foto: Stephan Singer

Dhünn An der Staelsmühle in Dhünn feierte ein corona-bedingt kleiner Kreis mit geladenen Gästen die Fertigstellung des neuen Kickergrüns. Ab dem morgigen Sonntag, 4. Oktober, muss der Platz sich bewähren. Im ersten Spiel tritt Dhünn im Lokal-Derby gegen den Dabringhauser TV an.

Die Aktiven des SSV Dhünn wurden nicht müde, immer wieder zu betonen: „Das ist eine Punktlandung.“ Noch während restliche Pflaster-Arbeiten an der Staelsmühle im Gange waren, feierten Funktionäre des Vereins gemeinsam mit Vertreter der Stadtverwaltung, der federführend am Bau beteiligten Firmen sowie Großsponsoren mit einem kleinen Umtrunk die Fertigstellung des Kunstrasen-Fußballplatzes.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der SSV lediglich diese kleine Feier mit geladenen Gästen durchführen, aber, so versprach Stefan Eckstein vom SSV-Kunstrasen-Arbeitskreis und -Förderverein-Vorstand: „Wir werden eine große Feier machen, sobald die Lage es erlaubt. Hier sind bestimmt 3000 ehrenamtliche Helferstunden in den Bau geflossen und all den Fleißigen wollen wir gebührend danken.“

Eckstein erinnerte an die Vorplanung, die von 1,1 Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen sei: „Dank der Eigenleistungen haben wir den Kunstrasenplatz für etwa 600.000 Euro in viereinhalb Monaten fertig bekommen.“ Die Zeit von der Gründung des Kunstrasen-Arbeitskreises in 2017 bis zur Bewilligung der Fördermittel aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätte 2022“ sei „zäh“ gewesen, nach dem Förderbescheid wäre auf dem Dhünner Fußballplatz nichts mehr „zäh“ gewesen.