Unterschriftensammlung : KFD Rheurdt unterstützt Forderung nach Laienpredigt

Die KFD Rheurdt beteiligt sich bereits seit zwei Jahren an den Aktionen zur Erneuerung der katholischen Kirche. Das Foto entstand bei einer Mahnwache im Mai 2019. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt Aktion Maria 2.0: Unterschriftenliste liegt in St. Nikolaus nach dem Wortgottesdienst am Donnerstag aus.

Nach längerer Pause meldet sich Anfang Oktober die Aktion Maria 2.0 der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) zurück. In Rheurdt ist die KFD St. Nikolaus wieder mit dabei. „Auch in 2020 stehen wir wieder ein für eine Kirche, in der Frauen Führungsaufgaben übernehmen und mit ihren Berufungen ernst genommen werden. Wir wollen eine Kirche, in der Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern haben und endlich zu 50 Prozent an allen Entscheidungen beteiligt sind“, heißt es in einem Aufruf. „Frauen bringen nicht nur ihre Berufung, sondern vor allem auch ihre weibliche Sicht und Spiritualität ein. Die KFD ist der Meinung, dass Frauen im Gottesdienst und vor der Gemeinde noch viel stärker in Liturgie und Verkündigung sichtbar und hörbar sein sollten.“

Die KFD lädt alle Gemeindemitglieder, Frauen wie Männer, für Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr zu einem Wortgottesdienst in die St.-Nikolaus-Kirche Rheurdt ein. Im Anschluss können die Besucher sich in Unterschriftenlisten eintragen. Wer dies tut, unterstützt die KFD im Bistum Münster, die Bischof Felix Genn bereits im Mai in einem offenen Brief aufgefordert hat, die Laienpredigt in der Eucharistiefeier zuzulassen. „Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche, den Sie möglich machen können“, heißt es in dem Schreiben an den Bischof. Es kann auch die Online-Petition noch bis zum 31. Oktober im Internet (www.openpetition.de) unterzeichnet werden.

Pfarrer Norbert Derrix begrüßt das Engagement der Katholischen Frauengemeinschaft. „Die geschichtlich gewachsenen Strukturen in der katholischen Kirche sind nicht mehr zeitgemäß“, sagte er am Dienstag. „Die Stellung der Frau muss eine andere werden, mit allem, was dazugehört.“ Und nicht nur das. „Die Probleme bei der Neuberufung von Priestern könnten gemildert werden, wenn verheiratete Männer zumindest regional geweiht werden und wenn Frauen Diakonissen werden könnten.“ Dies wäre aber nur ein erster Schritt. „Wenn man ja sagt, dann konsequent. Dabei würde ich bis zum Papst gehen.“