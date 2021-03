Wirtschaft in Moers : Gastronomen hoffen auf Lockerungen zu Ostern

MOERS Die Schließung von Lokalen sei ein Fehler, sagte Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei einer Videokonferenz in Moers.

Die Gastronomen schlossen sich der Idee an, Moers solle immer für eine Überraschung gut sein, die bei einer Videokonferenz mit Händlern eine Woche zuvor, Andreas Braun vom gleichnamigen Modehaus geäußert hatte. In der Innenstadt solle jede Woche etwas Außergewöhnliches geboten werden, von kleinen künstlerischen und kulturellen Aktionen über Walkacts und einen Streetfoodmarkt bis hin zu größeren Trödelmärkten auf dem Kastellplatz oder Festen in der Innenstadt. In den Streetfoodmarkt sollten Gastronomen aus Moers eingebunden werden. Federführend sollten diese Aktionen von der Moers Marketing organisiert werden.