Neues Hilfsangebot in Moers : Tiertafel empfängt die ersten Kunden

Der Raum in einem Hinterhof an der Weygoldstraße ist pickepackevoll mit Tierfutter und -zubehör. Foto: Norbert Prümen

Moers In einem Hinterhof an der Weygoldstraße wurde am Samstag zum ersten Mal Futter und Zubehör an bedürftige Tierhalterer ausgegeben. Der Zuspruch ist groß, der Bedarf auch. Auch ein Tierarzt war vor Ort.