Neue Umweltplanerin in Moers : Sie will zu mehr Klimaschutz inspirieren

Sie will zu mehr Klimaschutz inspirieren

Neue Umweltplanerin in Moers

Moers Annika Siebert wird als neue Umweltplanerin der Stadt Moers einen Klimaschutz-Masterplan erstellen. „Umwelt und Klima sind nach wie vor eine Aufgabe für uns alle“, betont die neue Mitarbeiterin im Rathaus.

Annika Siebert ebnet ab sofort Umweltthemen den Weg. Ihre Aufgabe: Sie soll den Verwaltungsapparat in Bewegung bringen und gleichzeitig Politik und Öffentlichkeit mit auf den Weg nehmen. Die Erwartungen an die Berufseinsteigerin sind hoch. Anika Siebert ist Masterabsolventin des Studiengangs Umweltplanung und Recht – und seit Januar 2021 Umweltplanerin im Rathaus der Grafenstadt.

Corona hat viele Themen geschluckt. Untergegangen ist im vergangenen Jahr auch der Klimaschutz . „Aber Umwelt und Klima sind nach wie vor eine Aufgabe für uns alle. Vielleicht hat das Virus durch mehr Zeit zu Hause auch auf Kleinigkeiten wie Licht ausschalten oder richtiges Lüften aufmerksam gemacht“, hofft Anika Siebert. „Der Klimaschutz ist nicht mehr so präsent, aber definitiv nicht tot“, weiß Stefan Oppermann, Fachdienstleiter Freiraum- und Umweltplanung bei der Stadt Moers. „Die Politik hat das Thema 2020 sogar in den Fokus genommen und eine neue Stelle für den Bereich geschaffen“, berichtet er zufrieden.

