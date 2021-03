Forderung des Initiativkreises Moers : Initiativkreis: Stadtmarketing stärken statt Streichelzoo ausbauen

Moers Der Initiativkreis Moers bringt sich in die Diskussion rund um die Neugestaltung des Moerser Streichelzoos ein und spricht sich für eine kostenbewusstere Umgestaltung zugunsten der finanziellen Stärkung der Moers Marketing GmbH aus.

Diskussion um Streichelzoo in Moers : Was würden wohl die Alpakas sagen?

Stadtmarketing in Moers : „Finanzierung ist in Schieflage geraten“

Bessere Rahmenbedingungen wünschen sich die Initiativkreismitglieder stattdessen für Handel, Gastronomie und Tourismus in Moers. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sei die Lage angespannt, argumentieren sie. Ein „vielversprechendes Instrument“, die Situation zu entspannen, werde in einer deutlichen Stärkung der „Moers Marketing GmbH“ gesehen. „Seit Jahren schon werben wir dafür, die ,Moers Marketing’ mit mehr Kapital auszustatten, damit wir endlich ein wirksames Stadt- und Standortmarketing erleben“, sagt Lomann. Moers soll zu einer echten Marke werden. Wir sind daher der Meinung, die angedachten zusätzlichen Budgetmittel für den Streichelzoo von mehr als 100.000 Euro eher zu Gunsten der Moers Marketing einzusetzen.“

„Der Initiativkreis hat vor mehr als 13 Jahren die ,Moers Marketing’ gemeinsam mit Politik und privaten Unternehmen aus der Taufe gehoben. Ziel war echtes Stadtmarketing“, verdeutlicht Lohmann. Was man jetzt sehe, habe mehr den Charakter einer kommunalen Eventagentur. Zur Ausrichtung von Kirmes und Weihnachtsmarkt brauche man die Gesellschaft aber nicht. „Das hat die Stadtverwaltung früher schon exzellent selber erledigt“, so Lohmann. Echtes Stadtmarketing lasse sich aber nur dann realisieren, wenn man bereit sei, wie in anderen Nachbarstädten auch, dafür verlässlich mehr Geld zu investieren als das in Moers aktuell der Fall sei.