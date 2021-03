Integrationsrat der Stadt Moers : Gemeinsam Hilfe leisten

Einkäufe und Medikamente werden an die Tür geliefert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Moers Der Integrationsrat der Stadt unterstützt Moerser, die sich in Quarantäne befinden. Einkäuft und Medikamente werden an die Tür geliefert. Auch Fahrten zum Impfzentrum sollen organisiert werden.

Der Integrationsrat der Stadt Moers setzt sich mit Moscheevereinen, Kirchengemeinden und weiteren Institutionen für Menschen in Quarantäne ein. „Unser Angebot soll vornehmlich älteren Menschen ohne Angehörige helfen, die Einkäufe oder Medikamente benötigen. Die Partnereinrichtungen liefern die Waren direkt an die Tür“, erläutert Baris Uçak das Konzept. Bei Bedarf werden auch ehrenamtlich Fahrten zum Impfzentrum nach Wesel organisiert.

Kosten für die Lieferung entstehen keine. Lediglich die Waren oder Medikamente müssen bezahlt werden. Natürlich gilt das Angebot auch für jüngere Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Gedacht ist es zudem für alle Bevölkerungsgruppen. „Es werden keine Unterschiede nach Herkunft, Religion oder Geschlecht gemacht. Das ist auch den teilnehmenden Institutionen sehr wichtig“, betont Uçak.

Insgesamt sind bisher acht Institutionen vertreten, die in einer Liste zusammengefasst sind. Diese liegt auch den zuständigen Bereichen bei der Stadt Moers vor. Obwohl die Idee bisher noch nicht publik gemacht wurde, konnte bereits eine erste Hilfestellung gegeben werden: Eine Familie aus Nigeria, die in Moers lebt und sich zurzeit in Quarantäne befindet, konnte mit lebensnotwendigen Dingen, wie Windeln und Nahrungsmitteln, beliefert werden.