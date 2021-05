Wirtschaft in Mettmann : Neuausrichtung fürs Stadtmarketing

Vorbild für Mettmann: Sichtbar stolz stellte Ratingens Bürgermeister Klaus Konrad Pesch (weißes Hemd) die neue Ratingen App am Rathaus vor. Neben ihm: Nina Bauer, Geschäftsführerin Ratingen Marketing, und Dirk Wittmer vom Verein „Aktiv für Ratingen“. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann Leerstand in bester Lage ist nicht nur ein Resultat der Pandemie. Um Mettmanns Fußgängerzone zu reaktivieren, soll jetzt eine Kampagne zum lokalen Einkauf starten. Ein Blick in die Nachbarstädte zeigt, was dort funktioniert.