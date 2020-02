Innenstadt Mönchengladbach-Rheydt : Textil-Discounter NKD eröffnet Filiale in Rheydt

Mönchengladbach Die städtische EWMG hat die 520 Quadratmeter große Fläche an die Bekleidungskette vermietet, behält sich aber ein Kündigungsrecht vor. Es könnte sein, dass die Immobilie als Ausweich-Quartier während eines Rathaus-Neubaus gebraucht wird.

Der Name ist Programm: Die Bekleidungskette „Niedrig kalkuliert Discount“, kurz NKD, plant für diesen Sommer die Eröffnung einer Filiale in der Rheydter Innenstadt. Wie die Entwicklungsgesellschaft der Stadt (EWMG) mitteilte, hat NKD einen Mietvertrag über eine 520 Quadratmeter große Laden- und Lagerfläche an der Stresemannstraße unterschrieben. Dabei handelt es sich um eine Gewerbefläche in dem viergeschossigen Gebäude mit der Hausnummer 33, die die EWMG im Auftrag der Stadt bereits vor zwei Jahren gekauft hat. Der Rest der Immobilie gehört einer Tochter der Kreisbau AG.