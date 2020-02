Der Verbraucherschützer in Mönchengladbach : Vom Kunden zum König

Mönchengladbach Viele Verbraucher machen dieselbe Erfahrung: Wie werden als König umworben, bis die Unterschrift unter dem Kaufvertrag getrocknet ist. Dann beginnen die Probleme, weiß unser Autor und Kolumnist Sebastian Dreyer.

Zwei Zahlen schwirren mir als Verbraucherschützer in diesen Tagen durch den Kopf: 25.000 und 12.500. An rund 25.000 Kunden verschickte unser lokaler Gasversorger NEW falsche Abrechnungen und glänzte danach durch holprige Kommunikation und schlechte Erreichbarkeit. Und 12.500 Kunden alleine der Sparkasse Krefeld müssen zudem in den nächsten Monaten mit der Kündigung ihrer Prämiensparverträge rechnen – ob sie wollen oder nicht. In beiden Fällen häufen sich die Beschwerden der Verbraucher.