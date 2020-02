Umgestaltung in Mönchengladbach : Wie das Westend attraktiver werden soll

Das Jugendclubhaus Westend an der Alexianerstraße: Diese Straße spielt in den Ideen der Planern eine zentrale Rolle. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Quartiersmanagement Gladbach & Westend stellte im Jugendclubhaus den aktuellen Planungsstand zur Umgestaltung der Alexianerstraße vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Vielleicht können die Anwohner des Westends bald eigenes Obst pflücken und im Außenbereich Sitzmöbel nutzen, die für Kinder zum Spielen geeignet sind. Die Grundzüge zur Umgestaltung wurden 2017 erarbeitet. Viele Dinge sind angedacht, erste Pläne skizziert und die Anwohner aufgefordert, den Planungsprozess mit Ideen und Anregungen weiterhin zu unterstützen.

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens stellte das Quartiersmanagement Gladbach & Westend im Jugendclubhaus den aktuellen Stand der Planungen zur Umgestaltung der Alexianerstraße vor. „Die Frage ist, wie nutzen wir die Ressourcen“, sagte Frank Jessen vom Quartiersmanagement. Er betonte die Dichte von Einrichtungen, die städtebaulich voneinander isoliert sind. Die Alexianerstraße sei ein Durchgangsort, aber eigentlich kein Ort zum längeren Verweilen. „Hier finden Feste statt, und dass soll auch weiterhin so sein“, so Jessen. Der Name „Promenade Westend“ stünde noch zur Disposition. Es sei ein Wettbewerb angedacht, um gegebenenfalls über Alternativen nachzudenken, doch ebenso könne die Bezeichnung „gerne“ bestätigt werden.

„Es steht fest, dass für den Stadtteil besonderer Handlungsbedarf besteht. Wir haben Indikatoren festgelegt, wo der Schuh am meisten drückt“, unterstrich Frank Schulz von der Stadt. Es müsse eine Achse entstehen, wo sich Menschen gerne treffen und den öffentlichen Raum aneignen. Er hoffe, dass die Pläne im Sommer in den politischen Beschluss gehen, sagte Schulz. „Wir sind in der Vorplanungsphase“, betonte Gerald Artkämper vom Planungsbüro „Squadra+“. Aus der Öffentlichkeit herangetragene Vorstellungen seien in die eigenen Ideen aufgenommen worden. Der zentrale Bereich in Höhe von Jugendclubhaus und Kirche habe viele sinnlose Zäune, die Seiten seien oft zugeparkt, die Grünfläche zur Blumenbergerstraße stark verschattet und der Hügel lasse Leute optisch verschwinden. Das beeinträchtige das Gefühl sozialer Sicherheit, führte er zum Ist-Zustand aus.

Die Vorplanung sieht vor dem Jugendclubhaus eine multifunktionale Fläche als Treffpunkt für Bürger und Besucher der anliegenden Einrichtungen vor. Mit Entfernung des Hügels und der einfassenden Stützwände könnte ein Angstraum beseitigt werden. Die Maßnahme setze allerdings voraus, dass die Bäume gefällt werden. Angedacht sei ein Quartiersgarten als Containergarten mit für Anwohner nutzbaren Hochbeeten sowie eine Unterstellmöglichkeit für Gartengeräte. „Man könnte das Ganze als Bühne für Veranstaltungen aufbauen und eine Tribüne von Steinstufen anlegen, die auch als Treffpunkt geeignet sind“, so Artkämper. Ein Arbeitskreis habe die Idee eingebracht, auf der Grünfläche niedrig wachsende Obstbäume zu pflanzen und das Thema Kloster zu bespielen. In der Blumenberger Straße soll ein aufgepflasterter Überweg den Durchgangsverkehr ausbremsen.