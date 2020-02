Kommentar : Ein Glücksfall für die Stadt

Meinung Mönchengladbach Wissen ist das Zukunftskapital der Stadt. Die Textilakademie engagiert sich vorbildlich, um dieses Kapital weiter zu nähren.

Schon mit der Eröffnung der Textilakademie ist der Branche ein deutschlandweit beachteter, spektakulärer Coup gelungen. Nirgendwo wird so modern gelernt wie in dieser Schule, wo es nicht einmal einen Kopierer gibt. Nicht einmal zwei Jahre später bauen die beteiligten Unternehmensverbände weiter und werden am Ende zusammen mehr als 30 Millionen Euro, ausschließlich privates Geld, in den Standort investiert haben. Das ist ein Glücksfall für die Stadt. Alle wollen den Wissenscampus, weil Wissen die große Zukunftschance dieser Stadt ist. An vielen Ecken rund um die Hochschule gedeihen Ideen durch bürgerliches wie städtisches Engagement, für die aber hart gerungen werden muss. Die Textilakademie setzt dafür Maßstäbe.