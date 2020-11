Leseraufruf in Mönchengladbach : Wir suchen die schlimmsten Straßen-Krater

Das Schlagloch lässt sich gut wegstecken. Wir suchen die größten. Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach In Mönchengladbach gibt es viele Schlaglöcher auf den Straßen. Wir suchen die schlimmsten Stellen, an denen große Löcher in der Asphaltdecke zu finden sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manchmal ist es nur ein kleiner Huckel, manchmal sind es richtige Krater in der Straße. Sicher jeder hat ein Schlagloch schon einmal zu spät gesehen und sich gewünscht, doch besser in einem gut gefederten Geländewagen zu sitzen, der das locker wegsteckt. Und das mitten in der Stadt. Wir suchen die schlimmsten Straßen und Stellen in Mönchengladbach. Schicken Sie uns ein Foto vom Loch in der Straße – das Sie von einem sicheren Ort aus geschossen haben.

Schi­cken Sie uns Ihr Bild aus Mön­chen­glad­bach mit Ih­rem Na­men, Kon­takt­mög­lich­keit und wo und wann Sie das Mo­tiv auf­ge­nom­men ha­ben an ak­tionen.mg@rheinische-post.de. Einsendeschluss ist am Montag, 30. November, um 11 Uhr.

(are)