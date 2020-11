Kreative Aktion in Mönchengladbach : Autokorso für werdende Mama statt Babyfeier

Mönchengladbach Mit geschmückten Pkws überraschten Ramona Kaiser und ihre Freundinnen die angehende Mutter. Die Geschenke gab es corona-konform per „Drive-in“.

Plötzlich stand das Datum, und schnell war das Freibad am Volksgarten als Treffpunkt festgelegt. „Dort haben wir unsere Autos mit Luftballons und bunten Bändern geschmückt. Zudem hatte Ninas Mutter, Martina Gerresheim, Schilder vorbereitet, die wir an den hinteren Fenstern festgeklebt haben“, erzählt Ramona Kaiser. Mit neun Autos und zehn Personen machten sich die Korso-Teilnehmer auf den Weg zur werdenden Mutter. Die erste Runde an ihrer Haustüre vorbei fuhren alle zusammen, Nina Offergelds Mutter hinterher. In der zweiten Runde wurden dann die Geschenke überreicht. Damit der Verkehr nicht behindert wird, fuhren die Teilnehmer einzeln vor, die anderen warteten in Parklücken.