Einsatz für Polizei und Krankenwagen : Zwei Frauen bei Unfall in Wassenberg leicht verletzt

Wassenberg Betroffen sind eine 43 Jahre alte Frau aus Erkelenz und eine 59 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach. Beide wurden leicht verletzt.

(RP) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag sind in Wassenberg zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, seien eine 43-jährige Erkelenzerin und eine 59-jährige Mönchengladbacherin an der alten Bundesstraße 221 (Wildenrather Straße) zusammengestoßen. Die Erkelenzerin habe aus Myhl kommend geradeaus in die Heesstraße fahren wollen, die Mönchengladbacherin fuhr von links auf die Straße.