Kostenpflichtiger Inhalt: City-Baustelle in Mönchengladbach : Nadelöhr Theodor-Heuss-Straße

Ein Blick auf die Theodor-Heuss-Straße: Zurzeit fließt der Verkehr nur auf der westlichen Seite. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Seit Februar ist eine der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen in der Stadt eine Baustelle: Zuerst gab es Sperrungen, weil nach Kampfmitteln gesucht wurde, dann arbeitete die NEW am Kanal, jetzt wird die Straße saniert.