Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 27. November) : 97 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Mönchengladbach 97 neue positive Nachweise des Coronavirus hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 27. November, gemeldet. Außerdem ist eine weitere Mönchengladbacherin an Covid-19 gestorben.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Freitag einen weiteren Todesfall bestätigt. „Eine Patientin (Jahrgang 1939) verstarb mit Vorerkrankungen an Covid-19 in einem Krankenhaus“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Seit März sind in Mönchengladbach insgesamt 71 Bürger an oder mit Covid-19 gestorben.