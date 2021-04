Aktion in Mönchengladbach : Autohaus spendet 2000 FFP2-Masken für Tafel

Aktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Masken statt Schokolade: Für diesen Schritt entschied sich die Autohausgruppe Mercedes-Herbrand bei ihrer Spendenaktion. Schnell war klar, wer die Begünstigten sein sollen.

FFP2-Masken für die Tafel Auf Weihnachtsschokolade als kleine Aufmerksamkeit für Kunden der Autohausgruppe verzichtete Mercedes-Herbrand in diesem Jahr. „Wir wollten lieber etwas Wichtiges mit dem dafür geplanten Geld tun“, erklärt Matthias Lichtenberg, Verkaufsleiter Pkw. So spendete das Unternehmen 2000 FFP2-Masken an die Tafeln im Herbrand-Betreuungsgebiet. Für die Mönchengladbacher Hilfsorganisation nahm die Zweite Vorsitzende der Tafel, Diane Holzapfel, die große Spende entgegen. togr